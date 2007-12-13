Беларусь и Россия приступят к съемкам совместного фильма

Историческая картина с названием "Брестская крепость" обещает стать глобальным событием в культурной жизни двух государств.

Пока же Беларусь и Россия в ожидании премьеры фильма "Око за око" - совместного проекта двух стран. В фильме российского режиссера Геннадия Полоки задействовали белорусские актеры и так называемый второй технической состав.

В планах Союзного государства - создание не только кинематографических проектов, но и театральных, музыкальных и литературных. Сотрудничество в области культуры Беларуси и России один из важнейших составных объединения двух народов. Об этом сегодня говорили известные мастера и деятели искусств по телемосту "Москва-Минск".

