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Беларусь и Россия приступят к съемкам совместного фильма

13 декабря 2007 12:04
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Историческая картина с названием "Брестская крепость" обещает стать глобальным событием в культурной жизни двух государств.

Пока же Беларусь и Россия в ожидании премьеры фильма "Око за око" - совместного проекта двух стран. В фильме российского режиссера Геннадия Полоки задействовали белорусские актеры и так называемый второй технической состав.

В планах Союзного государства - создание не только кинематографических проектов, но и театральных, музыкальных и литературных. Сотрудничество в области культуры Беларуси и России один из важнейших составных объединения двух народов. Об этом сегодня говорили известные мастера и деятели искусств по телемосту "Москва-Минск".

# Культура

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