«Be2gether 2010» собрал и меломанов, и любителей экстрима

«Be2gether» — крупнейший музыкальный фестиваль в Прибалтике — отгремел накануне у стен литовского замка Норвилишкес. Это всего в 50 метрах от границы с Беларусью. Тон форуму задали по традиции тяжелые группы, но этим дело не ограничилось.

Пешком или на велосипеде, на автобусе или собственном авто. Уик-энд на этой неделе многие белорусы решили провести вместе с соседями по визовому коридору. У подножья Норвилишского замка в 50 метрах от госграницы под девизом «be together», то есть быть вместе, объединились пожалуй все европейские любители open-air’ов.

Международный фестиваль объединил всех, кто не поддался искушению, воспользовавшись бесплатной на этот раз шенгенской визой, за 72 часа осмотреть максимальное количество стран! Впрочем, кто же станет рекордсменом в этой области, пока неизвестно. Ясно только то, что в области Гродненской очереди на границе побили все рекорды! Например, поездка на фестиваль для белорусской группы «CherryVata» едва чреватыми последствиями и не закончилась. Из-за огромных очередей на границе ребята опоздали на собственный саундчек. Однако, это не помешало им вовремя отыграть свой концерт на радость интернациональной публике!

Группа «CherryVata» (Беларусь):

Первоочередная роль фестиваля, на самом деле, – собрать много людей из разных стран, много групп. Всегда есть повод поучиться! Вопрос, будет ли у тебя время и возможности это сделать.

Виталий Матиевский, солист группы «Open Space» (Беларусь):

Когда находишься на сцене и видишь много людей, ты не смотришь, кто из них белорус, а кто литовец… Они все вместе собрались. Они же все вместе!

В том, что музыка безгранична, а сила звука способна эти границы и вовсе разрушить, на фестивале никто не сомневается. Взять, к примеру, палаточный городок, который за эти дни превратился в настоящий мегаполис.

Арунас Бурсавичус:

Я, например, приехал вообще один! И вот сколько друзей уже есть! Некоторые из Германии, из Беларуси!

А это, пожалуй, высший пилотаж фестивальной интеграции – массовая свадьба! Церемония, к слову, проводится профессиональной командой. Здесь можно взять напрокат любые свадебные атрибуты – рубашку, платье. Арендовать здесь можно даже жениха!

Литовка Рената напрокат будущего мужа брать отказалась. С Виталием познакомилась на фестивале. Кстати, он белорус. Хоть бракосочетание не претендует на статус официального, опытные работники «фестивального ЗАГСа» стараются максимально точно приблизить шуточную церемонию к настоящей.

Виталий Трусов, белорусский жених:

Дружественный союз надо поддерживать, демографическую ситуацию! Будем дружить народами!

Помимо меломанов, Be2gether в этом году собрал еще и любителей экстрима. Причем своеобразного. Разгоряченных танцами приглашали в бассейн. Такой аттракцион радует посетителей фестиваля уже четвертый год подряд. А клайпедские организаторы считают эту «грязевую сцену» самой интернациональной.

Томас Яшинскас, организатор «Грязевой зоны»:

Здесь объединяются, мне кажется, все! Ну а как же! Все становятся такими же!

Еще одно экстремальное развлечение предлагали имиджмейкеры. За считанные минуты совершенно бесплатно можно было преобразиться до неузнаваемости. Например, этот парень благодаря парикмахерам-виртуозам буквально за пять минут лишился волос, которые отращивал два года.

А вот Сергей Шнуров, ставший одним из хедлайнеров фестиваля, полтора года назад променял Ленинград на Рубль. Группу, с названием, посвященным северной столице России, закрыли без скандалов и шумихи в прессе. К слову, «Рубль» немного «девальвировался» по сравнению с «Ленинградом»: в его составе теперь пять человек. Изменился и сам Шнур. Правда, только внешне.

Фестиваль Be2gether cчитается крупнейшим в странах Балтии. На нынешнем музыкальном форуме собрались более 10 тысяч человек. Дабы гости приграничья бережно относились к природе, местные экологи-креативщики решили действовать не только словом, но и делом.

Августа Имбрасене, дизайнер:

Сумку сделали из рекламного баннера, который уже отвисел где-то на улице и фирма выбросила его. Из стиральной машины мы сделали торшер.

Все 20 гектаров фестивальной площади, а это примерно 20 футбольных полей, в этом году решили уместить на 50 квадратных метрах. Местные креативщики создали из глины точные копии всех объектов. Здесь и замок и сцена, и палаточный городок. А оставить себя «на память» здесь смог каждый желающий.

Юлия Шейн, Ольга Макей и Андрей Сержантов на неделе об интегрирующей силе звука.