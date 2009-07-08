Басков на «Славянский базар» не приедет, жюри конкурса «Витебск-2009» возглавит Вайкуле

«Славянский базар» не обошелся без сюрпризов.

За три дня до начала Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2009» стало известно, что жюри конкурса возглавит Лайма Вайкуле, а не ранее ангажированный «золотой голос России» Николай Басков. Латвийская звезда заявлена как председатель жюри на официальном сайте фестиваля.

Имени Николая Баскова уже нет в концертных афишах. Между тем на официальном сайте артиста в разделе «Афиша выступлений» пребывание в Витебске запланировано с 10 по 12 июля.

От официальных комментариев дирекция фестиваля пока воздерживается, сообщает БЕЛТА.