Прямой эфир

Басков на «Славянский базар» не приедет, жюри конкурса «Витебск-2009» возглавит Вайкуле

08 июля 2009 15:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
«Славянский базар» не обошелся без сюрпризов.

За три дня до начала Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2009» стало известно, что жюри конкурса возглавит Лайма Вайкуле, а не ранее ангажированный «золотой голос России» Николай Басков. Латвийская звезда заявлена как председатель жюри на официальном сайте фестиваля.

Имени Николая Баскова уже нет в концертных афишах. Между тем на официальном сайте артиста в разделе «Афиша выступлений» пребывание в Витебске запланировано с 10 по 12 июля.

От официальных комментариев дирекция фестиваля пока воздерживается, сообщает БЕЛТА.

# Культура # Славянский базар в Витебске 2012 # Славянский базар в Витебске

Другие новости рубрики

Все новости
08 июля 2009 10:03

Продолжит ли Беловежская пуща борьбу за титул чуда света, станет известно 9 июля

08 июля 2009 09:19

Во французском замке создадут музей Антуана де Сент-Экзюпери

08 июля 2009 07:24

В честь дня Петра и Февронии минчанам будут раздавать ромашки