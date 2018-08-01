Башни на минских домах. 18 фото

Минск справедливо назвать городом башен.

Величественные ворота, словно швейцары, радушно встречают гостей на вокзале.

Башни во внешнем облике зданий стали массово появляться в послевоенное время, когда возрождали столицу, и вся архитектура была устремлена ввысь, как светлая надежда на будущее. 107 и 109 дома по Партизанскому проспекту фланкируют башенки.

И хоть размер у них довольно скромный, на украшения архитекторы оказались щедрыми.

А через дорогу возвышается ещё одна интересная башня.

Электронные часы здесь появились позже, но это придает ей современный вид. Башни со стрелками часто становятся символами городов. Так, наши мамы и папы любили назначать свидания под часами на углу улицы Комсомольской и проспекта Независимости.

Эти часы прибыли в Минск после войны из Кёнигсберга, ныне это – Калининград. И вот уже 68 лет показывают точное время. Причём, раньше они оповещали о каждом новом часе с боем.

Взлётные ворота города. Одна из самых красивых башен Минска украшает здание аэропорта на Чкалова.

Проект архитекторов Заборского и Воинова, родом из 50-ых. Стекло и колонны делают башню воздушной и изящной.

В Минске есть своя копия Кутузовского проспекта. Дело в том, что автором Тракторного посёлка был известный московский архитектор Зиновий Розенфельд, и свои задумки он частично воплотил у нас.

Улица Олега Кошевого была главной в заводском квартале. Поэтому малоэтажки торжественно нарядили балюстрадами, вазами. И трогательными башенками.

На площади Победы в 50-ых годах появился прекрасный ансамбль архитекторов Михаила Барща и Леонаса Аранаускаса. Дома эффектно украсили белоснежными голубями и башенками с флюгерами.

Бордовая кровля придает особую пикантность.

А совсем неподалёку, на улице Коммунистической, 14, можно найти наш ответ петербургскому адмиралтейству. Парадный дом проектировали Виктор Лифшиц и Леонид Гольдштейн для военной элиты города.

У авторов возникла идея украсить здание игольчатой башенкой. Шпиль специально заказали в Москве и завершили его 5-конечной звездой с лавровым венком.