Башни на минских домах. 18 фото

Минск справедливо назвать городом башен.
Минск справедливо назвать городом башен.
Величественные ворота, словно швейцары, радушно встречают гостей на вокзале.
Башни во внешнем облике зданий стали массово появляться в послевоенное время, когда возрождали столицу, и вся архитектура была устремлена ввысь, как светлая надежда на будущее.
107 и 109 дома по Партизанскому проспекту фланкируют башенки.
И хоть размер у них довольно скромный, на украшения архитекторы оказались щедрыми.
А через дорогу возвышается ещё одна интересная башня.
Электронные часы здесь появились позже, но это придает ей современный вид.
Башни со стрелками часто становятся символами городов.
Так, наши мамы и папы любили назначать свидания под часами на углу улицы Комсомольской и проспекта Независимости.
Эти часы прибыли в Минск после войны из Кёнигсберга, ныне это – Калининград.
И вот уже 68 лет показывают точное время.
Причём, раньше они оповещали о каждом новом часе с боем.
Взлётные ворота города.
Одна из самых красивых башен Минска украшает здание аэропорта на Чкалова.
Проект архитекторов Заборского и Воинова, родом из 50-ых.
Стекло и колонны делают башню воздушной и изящной.
В Минске есть своя копия Кутузовского проспекта.
Дело в том, что автором Тракторного посёлка был известный московский архитектор Зиновий Розенфельд, и свои задумки он частично воплотил у нас.
Улица Олега Кошевого была главной в заводском квартале.
Поэтому малоэтажки торжественно нарядили балюстрадами, вазами.
И трогательными башенками.
На площади Победы в 50-ых годах появился прекрасный ансамбль архитекторов Михаила Барща и Леонаса Аранаускаса. Дома эффектно украсили белоснежными голубями и башенками с флюгерами.
Бордовая кровля придает особую пикантность.
А совсем неподалёку, на улице Коммунистической, 14, можно найти наш ответ петербургскому адмиралтейству. Парадный дом проектировали Виктор Лифшиц и Леонид Гольдштейн для военной элиты города.
У авторов возникла идея украсить здание игольчатой башенкой.
Шпиль специально заказали в Москве и завершили его 5-конечной звездой с лавровым венком.
Интересно, что в советском Минске в «Доме под шпилем» собирались хозяйки.
Здесь находился популярный гастроном с большим выбором мясных изделий.
Почаще смотрите в небо и загадывайте под столичными башенками желания. Ведь тем, кто умеет видеть прекрасное, жизнь отвечает взаимностью.