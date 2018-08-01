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Башни на минских домах. 18 фото

01 августа 2018 10:06
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Минск справедливо назвать городом башен.

Башни на минских домах. 18 фото-1

Величественные ворота, словно швейцары, радушно встречают гостей на вокзале.

Башни на минских домах. 18 фото-4

Башни во внешнем облике зданий стали массово появляться в послевоенное время, когда возрождали столицу, и вся архитектура была устремлена ввысь, как светлая надежда на будущее.

107 и 109 дома по Партизанскому проспекту фланкируют башенки.

Башни на минских домах. 18 фото-7

И хоть размер у них довольно скромный, на украшения архитекторы оказались щедрыми.

Башни на минских домах. 18 фото-10

А через дорогу возвышается ещё одна интересная башня.

Башни на минских домах. 18 фото-13

Электронные часы здесь появились позже, но это придает ей современный вид.

Башни со стрелками часто становятся символами городов.

Так, наши мамы и папы любили назначать свидания под часами на углу улицы Комсомольской и проспекта Независимости.

Башни на минских домах. 18 фото-16

Эти часы прибыли в Минск после войны из Кёнигсберга, ныне это – Калининград.

И вот уже 68 лет показывают точное время.

Причём, раньше они оповещали о каждом новом часе с боем.

Башни на минских домах. 18 фото-19

Взлётные ворота города.

Одна из самых красивых башен Минска украшает здание аэропорта на Чкалова.

Башни на минских домах. 18 фото-22

Проект архитекторов Заборского и Воинова, родом из 50-ых.

Стекло и колонны делают башню воздушной и изящной.

Башни на минских домах. 18 фото-25

В Минске есть своя копия Кутузовского проспекта.

Дело в том, что автором Тракторного посёлка был известный московский архитектор Зиновий Розенфельд, и свои задумки он частично воплотил у нас.

Башни на минских домах. 18 фото-28

Башни на минских домах. 18 фото-30

Улица Олега Кошевого была главной в заводском квартале.

Поэтому малоэтажки торжественно нарядили балюстрадами, вазами.

И трогательными башенками.

Башни на минских домах. 18 фото-33

Башни на минских домах. 18 фото-35

На площади Победы в 50-ых годах появился прекрасный ансамбль архитекторов Михаила Барща и Леонаса Аранаускаса. Дома эффектно украсили белоснежными голубями и башенками с флюгерами.

Башни на минских домах. 18 фото-38

Бордовая кровля придает особую пикантность.

Башни на минских домах. 18 фото-41

А совсем неподалёку, на улице Коммунистической, 14, можно найти наш ответ петербургскому адмиралтейству. Парадный дом проектировали Виктор Лифшиц и Леонид Гольдштейн для военной элиты города.

Башни на минских домах. 18 фото-44

У авторов возникла идея украсить здание игольчатой башенкой.

Шпиль специально заказали в Москве и завершили его 5-конечной звездой с лавровым венком.

Башни на минских домах. 18 фото-47

Интересно, что в советском Минске в «Доме под шпилем» собирались хозяйки.

Здесь находился популярный гастроном с большим выбором мясных изделий.

Почаще смотрите в небо и загадывайте под столичными башенками желания. Ведь тем, кто умеет видеть прекрасное, жизнь отвечает взаимностью.

# Достопримечательности Минска # Культура

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