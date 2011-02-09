Балет «Дон Кихот» в Токио по версии белорусского хореографа Валентина Елизарьева

В самом большом театре Токио состоялась премьера балета «Дон Кихот» в авторской версии выдающегося белорусского хореографа Валентина Елизарьева.

Валентин Елизарьев, народный артист СССР и Беларуси:

Почему меня пригласили? Потому что профессор Генри О’Суке написал вступительную статью в буклете к спектаклю, что из нескольких десятков версий «Дон Кихота» он считает, что версия Елизарьева самая интересная.

Работал мэтр в группе японских постановщиков, сценографов, художников по костюмам, с японским режиссером и Большим симфоническим оркестром. И на всё про всё — три недели.

Валентин Елизарьев:

Была удивительная нацеленность группы на результат. Умение работать японцев просто поражает. Удивительная дисциплина — внутренняя и внешняя. Она совсем не показная, она идет от воспитания.

Многочасовые репетиции — по 5-6 часов бес перерыва ежедневно! Как признался хореограф, спектакль трудно было репетировать, ведь это жемчужина классического наследия, где должны быть соблюдены стиль, дух спектакля и содержание.

В «Дон Кихоте» участвовали мега-звезды японского балета, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Валентин Елизарьев:

Очень престижными для любого балетного коллектива Европы считаются гастроли в Японии, потому что там тонко понимающая и серьезная публика. Кроме того, японцы умеют очень хорошо платить, что очень важно для коммерческих гастролей. Они платят в полтора-два раза больше, чем американцы, а может, и больше всех в мире. Они щедрые. Если им что-то нравится, они денег на это не жалеют — и правильно делают! И развиваются.