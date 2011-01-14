Бал в Большом театре оперы и балета Беларуси

Классическая музыка, вечерние платья, галантные кавалеры и шампанское. Подарок на Старый Новый год подготовил Большой театр оперы и балета Беларуси. Настоящий бал начался за два часа до полуночи и закончился под утро.

Устроители постарались воссоздать атмосферу середины XIX века. В вихре вальса и польки кружились роскошные пары — дамы в вечерних платьях, кавалеры в смокингах и элегантных костюмах.

К слову, в театре еще с декабря бесплатно работала импровизированная школа старинных танцев. В этом году на балу открыли несколько салонов — танцевальный, музыкально-поэтический и исторический, в которых можно было заказать портрет, узнать о принадлежности своей фамилии к дворянскому или шляхетскому роду и пообщаться с известными композиторами, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».