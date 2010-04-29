Азербайджанская культура покорила минчан своей уникальностью

Азербайджан – дивная страна Закавказья, сокровищница древнейших памятников истории и культуры. Именно в ней дивным образом переплетаются традиции Запада и Востока.

В этой живописной стране жили прекрасные архитекторы, поэты, музыканты. Они подарили Азербайджану богатое культурное наследие и древнейшие традиции. Например, до наших дней дошло 5 фундаментальных поэм выдающегося азербайджанского поэта Низами, которым более 800 лет. «Сокровищница тайн», «Хосров и Ширим», «Лейли и менджмун», «Семь красавиц», «Искендернаме». Эти поэмы внесли в мировую литературу новый поэтический голос, новый дух.

Эсмира Исмаилова, специалист по связям с общественностью Посольства Азербайджанской Республики в Республике Беларусь:

Музыка, которая прошла через столько столетий, дошла до наших дней с некоторыми изменениями, однако в том виде, в котором она исполнялась, на том же древнейшем инструменте. Белорусский зритель смог это услышать.

В древности народных азербайджанских поэтов-певцов называли «ашугами». Они не только увеселяли слушателей, но и развивали в них вкус к поэзии и знакомили с легендарным прошлым страны. Пение произведений ашуги обычно сопровождали аккомпанементом.

Галандар Зейналов, ашуг:

Это народный инструмент называется «сас», также есть «балабан». Только азербайджанцы на таком играют.

Представить Азербайджан без сладостей никак нельзя. Но белорусам они непривычны. Пахлава, халва, орехи, гугал—на этом вечере встречи их можно было попробовать на вкус. И все-таки главное познание Азербайджана проходит через сердце и приобщение к культуре этой древнейшей страны.

Эсмира Исмаилова, специалист по связям с общественностью Посольства Азербайджанской Республики в Республике Беларусь:

Такие концерты играют огромную роль в установлении межкультурных связей, потому что это прекрасная возможность для белорусского зрителя узнать, насколько богата азербайджанская культура и сколько замечательного она в себе хранит.

Древняя музыкальная культура не утратила своей актуальности и в наши дни. И хоть расстояние между Беларусью и Азербайджаном в 3000 километров, никаких границ для истинного искусства не существует.

Али Теймур оглы Нагиев, Чрезвычайный и Полномоченный Посол Азербайджанской Республики в Республике Беларусь:

Белорусы — интеллектуальный народ в центре Европы. Если интеллигенция будет знать, что за народ азербайджанский, какие ценности имеет. И Азербайджан будет знать, то они будут дружить и ничего не сможет нарушить эту дружбу.

Вот такая она, древняя музыка Азербайджана. Со своими тайнами и загадками. Но именно в них кроется глубинный смысл, который способен сближать близкие по духу народы.