Авторы фильма о Фрэнке Синатре не могут выбрать между ди Каприо, Деппом и Клуни

Режиссер фильма, посвященного Фрэнку Синатре, Мартин Скорсезе, студия Universal и продюсер проекта, дочь Синатры Тина пока не могут договориться о претенденте на главную роль ленты.

Скорсезе видит в роли Синатры Леонардо ди Каприо, который уже снялся в его четырех картинах, кинокомпания - Джонни Деппа, а Тина - Джорджа Клуни. Universal настаивает на кандидатуре Деппа, обращая внимание режиссера на великолепную игру актера в картине «Джонни Д.», но эксперты отмечают, что решающую роль может сыграть именно голос Тины, поскольку она обладает правами на записи отца, которые будут использованы в фильме.

Ни от одного из претендентов не потребуется умение петь, так как в фильме будут использованы записи самого Синатры, пишет NEWSru.com.

Предполагается, что Скорсезе приступит к съемкам фильма в середине 2010 года. По имеющейся информации, лента будет носить название «Синатра». Сценарий для нее напишет Фил Алден Робинсон.