Автор фильма «Тарас на Парнасе: литературный детектив»: Мы пойдем по следам лесника и покажем, откуда герой попадает в преисподнюю

Новости Беларуси. Цикл фильмов, посвященных 500-летию белорусского книгопечатания, продолжает наш телеканал. Этим вечером в эфир выйдет документальная картина «Тарас на Парнасе: литературный детектив», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ее автор – журналист Дмитрий Боярович. Он расскажет о поэме, до сих пор считающейся загадкой нашей литературы. Произведение, которое (как утверждают исследователи) не должно было появиться, изучают уже 125 лет.

Поэма, ставшая загадкой для литературы, времени и страны. О «Тарасе на Парнасе» написаны сотни научных работ, но ни одна из них не утверждает точно, что это за произведение.

Иосиф Янушкевич, историк, археограф, кандидат филологических наук:

Па ўсіх канонах, якія існавалі ў ХІХ стагоддзі, гэты твор не павінен быў бы нарадзіцца. К автору поэмы вроде привыкли. Фамилию Вереницын пишут во всех школьных учебниках, но действительно ли уроженец Городка написал «Тараса на Парнасе»? И почему до ответа на этот вопрос как до Луны? Дмитрий Боярович, СТВ:

У ХХ стагоддзі пісьменнік Іван Чыгрынаў скажа: «Чалавецтва ніколі не здолее зрабіць дзве рэчы: адшукаць аўтара паэмы «Тарас на Парнасе» і трапіць на Месяц».

Кто такой Тарас? Мы пойдем по следам лесника и покажем, откуда герой попадает в преисподнюю и как сейчас выглядит знаменитое Путевище. Как поэма оказывается в Санкт-Петербурге? Наша съемочная группа отправится в город на Неве, чтобы прикоснуться к первой публикации произведения.