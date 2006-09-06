Аукцион музыкальных инструментов "провалился"

5 августа в Минске открылся аукцион музыкальных инструментов. 20 лучших мастеров музыкальных инструментов Беларуси 5 августа выставили свои изделия. Глиняные сувениры за три тысячи рублей, гитары и скрипки - за два миллиона.

Со времен Советского союза, правила торгов изменились. Иностранцев на аукционе - нет.

Аукцион ждали 15 лет. Третий по счету оказался провальным. Ни один инструмент так не покинул выставочный зал. Предыдущие торги в 1991 году дали фору остальным. Коллекционеры съезжались из России и Украины. Но тогда это был Советский союз - общая территория. Теперь на вывоз инструментов из Беларуси нужны специальная документация. Поэтому иностранцев здесь нет. Минским музыкантам копии старинных инструментов XVI - XVII веков оказались не по карману.

Средневековая музыка востребована, а инструменты не всем доступны. Экспозицию старинных копий продлят еще на три недели. Есть надежда, что за это время белорусские музыканты и коллекционеры "созреют" к покупке. А в конце сентября вновь устроят аукцион.