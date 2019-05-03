Атмосфера великой реки: выставка картин Иоганна Блойлера «Путешествие по Рейну» открылась в Минске

Здесь открылась одноименная выставка выдающегося швейцарского художника Иоганна Блойлера. 25 лет он писал серию картин, посвященных великой реке.

Новости Беларуси. В «Путешествие по Рейну» приглашает отправиться Национальный художественный музей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минск привезли 40 работ в технике гуашь. Экспозиция передает зрителю всю прелесть Рейна, его окрестностей и жизни, которая кипела на его берегах.

Отметим, работы Блойлера пользовались популярностью не только у обычных путешественников, но и в королевских и императорских домах Австрии, Англии и Франции. В Минске выставка организована совместно с Национальным музеем Лихтенштейна.