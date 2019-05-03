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Атмосфера великой реки: выставка картин Иоганна Блойлера «Путешествие по Рейну» открылась в Минске

03 мая 2019 06:56
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Новости Беларуси. В «Путешествие по Рейну» приглашает отправиться Национальный художественный музей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь открылась одноименная выставка выдающегося швейцарского художника Иоганна Блойлера. 25 лет он писал серию картин, посвященных великой реке.

Атмосфера великой реки: выставка картин Иоганна Блойлера «Путешествие по Рейну» открылась в Минске-1

Атмосфера великой реки: выставка картин Иоганна Блойлера «Путешествие по Рейну» открылась в Минске-3

Атмосфера великой реки: выставка картин Иоганна Блойлера «Путешествие по Рейну» открылась в Минске-5

В Минск привезли 40 работ в технике гуашь. Экспозиция передает зрителю всю прелесть Рейна, его окрестностей и жизни, которая кипела на его берегах.

Отметим, работы Блойлера пользовались популярностью не только у обычных путешественников, но и в королевских и императорских домах Австрии, Англии и Франции. В Минске выставка организована совместно с Национальным музеем Лихтенштейна.

Атмосфера великой реки: выставка картин Иоганна Блойлера «Путешествие по Рейну» открылась в Минске-8

Атмосфера великой реки: выставка картин Иоганна Блойлера «Путешествие по Рейну» открылась в Минске-10

Атмосфера великой реки: выставка картин Иоганна Блойлера «Путешествие по Рейну» открылась в Минске-12

# Выставки в Минске # Культура # Фотофакт

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