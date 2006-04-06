Артисты за сильную и процветающую Беларусь!

В Минске на Октябрьской площади в субботу состоится концерт-акция "За сильную и процветающую Беларусь!". В концерте примут участие известные белорусские исполнители и коллективы. В программе: выступления Национального академического народного хора Республики Беларусь, ансамблей "Чистый голос", "Ровесник", группы "Неруш". На сцене Октябрьской площади выступят Искуи Абалян, Анжелика Агурбаш, Яков Науменко, Ядвига Поплавская и Александр Тиханович, Полина Смолова, Ксения Ситник и другие.