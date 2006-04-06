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Артисты за сильную и процветающую Беларусь!

06 апреля 2006 11:48
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В Минске на Октябрьской площади в субботу состоится концерт-акция "За сильную и процветающую Беларусь!". В концерте примут участие известные белорусские исполнители и коллективы. В программе: выступления Национального академического народного хора Республики Беларусь, ансамблей "Чистый голос", "Ровесник", группы "Неруш". На сцене Октябрьской площади выступят Искуи Абалян, Анжелика Агурбаш, Яков Науменко, Ядвига Поплавская и Александр Тиханович, Полина Смолова, Ксения Ситник и другие.
# Культура

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