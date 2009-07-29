Арт-терапия: искусство аутсайдеров

В необычной экспозиции представлено около 70 работ пациентов психоневрологического интерната № 2. (ФОТО+ВИДЕО)

В Национальной библиотеке Беларуси открылся необычный арт-проект. Все художники – пациенты психоневрологического интерната № 2. Среди них бывшие художники, архитекторы, военнослужащий и инвалиды с детства.

Для этих людей живопись – возможность реализовать себя и почувствовать собственную значимость. Такое направление мирового искусства называется арт-брут или аутсайдер-арт. Оно возникло в Европе в начале прошлого века, когда психиатры, которые собирали произведения своих пациентов с диагностическими целями, вынуждены были признать их художественную ценность.

— Арт-терапия, как часть искусства — именно такую функцию она выполняет прежде всего, а также компенсаторную, ведь человек чувствует себя абсолютно свободным. Здесь они проявляют себя удивительным образом: у них обостряется чувство ритма, света, композиционной завершенности, работы очень целостные, — Федор Ястреб, заведующий выставочным комплексом Национальной библиотеки Беларуси.