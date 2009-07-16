Анжелику Агурбаш не приняли в комсомол, Борис Моисеев накормил журналистов мороженым

Анжелика Агурбаш в Москве сходит с ума от ностальгии по Беларуси.

«Я раньше не понимала, что такое тоска по родине, но прожив 8 лет в России, я испытала это чувство, — рассказала она на пресс-конференции. — Я скучаю по своей земле, схожу с ума. Потому что здесь живут очень добрые люди, здесь так легко дышится».

В какой-то момент Анжелика Агурбаш даже разоткровенничалась и призналась, что в подростковые годы она совершенно не пользовалась успехом у противоположного пола. «Я была хулиганкой, меня даже не приняли в комсомол, а однажды хотели исключить из школы за плохую успеваемость, — вспоминала она. — Я никогда не могла подумать, что у меня будет так много поклонников и такой замечательный муж».

Пресс-конференция Бориса Моисеева началась с того, что в зал вошли бравые хлопцы с подносами, уставленными холодным лакомством. На стаканчике были наклеены этикетки с надписью: «Десерт — традиционное мороженое от Бориса Моисеева».

Ни один заданный вопрос не поставил певца в тупик, даже когда зашла речь о том, почему он ругается со сцены матом. «Я не могу назвать себя матерщинником, я говорю тем языком, на котором разговаривают серьезные мужчины», — заявил Моисеев. И тут же продемонстрировал это, рассказав, что в школьные годы он был чистый разгильдяй. Естественно, что слово, характеризующее его поведение в детстве, было гораздо жестче.

Борис Моисеев считает, что вся его жизнь обросла бесчисленным количеством слухов. «Но благодаря вам из артистов создаются легенды, они нужны публике», — сделал артист реверанс в сторону журналистов.

«Какой я сейчас? — переспросил артист прозвучавший очередной вопрос. — Сейчас я очень интересный, прогрессивный, стильный, вкусный, я настоящий и, наверное, этим я и привлекаю публику на свои шоу», сообщает БЕЛТА.