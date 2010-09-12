Анжела Георгио: Минск очень зеленый и просторный город, и здесь очень внимательные слушатели

Знаменитость с мировым именем, оперная певица Анжела Георгио с удовольствием вернулась бы в Минск и при возможности снова выступила бы перед белорусской публикой.

Певица поделилась с журналистами впечатлениями от концерта, посвященного Дню города, в котором выступала накануне, и прогулкой по праздничному Минску. Анжела Георгио была приятно удивлена чистотой белорусской столицы, а также – теплым приемом публики.

Анжела Георгио, оперная певица (Румыния):

– Я успела пройтись по улицам и заглянуть в магазины. Мое первое впечатление от белорусской столицы – Минск очень зеленый и просторный город. Но кроме этого, здесь очень внимательные слушатели. И очень важно, что я увидела вчера молодую публику. Это для меня было особенно приятно. Хочу заметить, что выступление в Вашей стране – прежде всего хороший опыт. Надеюсь, что и минчанам концерт понравился. Так что если меня пригласят сюда еще раз – я буду вынуждена сказать «да».