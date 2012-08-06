Антонио Гауди – гений архитектуры, ночевавший в лачуге под старым пальто, и погибший под колесами трамвая

Он был одновременно и гений, и городской сумасшедший. Аскет, вегетарианец, масон. По причине масонства его здания, его работы долго не показывали советским туристам.

Король стиля арт-нуво, он был довольно странный человек. Ему было все равно, где жить, что есть. Он жил в настоящей лачуге с ободранными обоями в своем городе, который обожал, – в Барселоне. Ел что попало. Когда ложился спать, накрывался старым пальто. Правда, и новое его пальто было не намного лучше. Он ходил в каких-то лохмотьях, и было трудно поверить, глядя на него, что когда-то он был чуть ли не первым щеголем и одевался когда-то по последней парижской моде.

Еще почему-то он очень не любил женщин. Всю жизнь он обходился без них, они были ему не нужны. И еще почему-то терпеть не мог людей в очках. Когда видел очкарика, свирепел.

Когда он строил этот свой грандиозный храм Фамилия, он поселился просто на стройке.

Свой дома он не строил. Он их ваял, как скульптор.

«В природе нет прямых линий, не бывает одного цвета», – утверждал он. И в его строениях действительно всегда отсутствуют эти прямые линии, в них нет острых углов. Его дома плавные, обтекаемые и всегда невероятно яркие.

Его дома потрясают, восхищают, правда, кого-то и раздражают. Но, во всяком случае, никого не оставляют равнодушными. Точно знаю, что один раз в жизни, нужно обязательно приехать в Барселону и увидеть эти фантастические здания, которые сделал он, гений зодчества Антони Гауди.

А я каждый раз, когда приезжаю в Барселону, всегда прихожу к его знаменитому дому Каса Мила и стою рядом с другими туристами и, буквально открыв рот, смотрю на это знаменитое здание.

Это не дом, это 7-этажная скала, вся изъеденная временем и ветром. От такого вида в буквальном смысле «сносит крышу».

А сама крыша этого здания – это настоящий аттракцион. Эти невероятные вентиляционные трубы, какие-то химеры, эти монахи. Если у вас хорошее воображение, то перед вами на крыше как бы разворачивается настоящий триллер.

Думаю, что до конца разгадать мир Антонио Гауди невозможно. Это был художник, который свое детство всегда носил в кармане. Из 18 построенных зданий 12 он подарил любимому городу, Барселоне. И определил невероятный, фантастический стиль этого потрясающе красивого города.

Кстати, когда в дом Каса Мила приехала хозяйка, она не нашла ни одной комнаты с прямым углом. Она была возмущена и сказала: «А куда же я поставлю свой рояль?» «Мадам, Вам придется теперь научиться играть на скрипке», – ответил ей художник.

На строительство храма Святое Семейство Гауди пришел, когда ему было только 26 лет. И работал всю жизнь, до самой смерти. Такого храма больше в мире нет. Он поражает воображение. По мысли создателя, его должны были венчать 12 башен. Но Гауди успел построить только три. Две венчают фрукты, а третью – его любимые цветы, лилии.

Строительство храма продолжается и сегодня – на деньги благотворителей. А еще он построил невероятный парк Гуэль. Сегодня этот парк знают многие и мечтают там побывать.

В те времена было плохо со строительным материалом, но Антонио Гауди был гением, и ему в строительство шло все, даже стеклянные бутылки и битая керамическая плитка. Там два совершенно невероятных, как из сказки Андерсена, пряничных домика. В одном из них, говорят, некоторое время жил сам художник.

Еще невероятная колоннада – такое ощущение, что она падает. А эффект потому такой, что крайние колонны нарочито кривые. И еще там есть потрясающая скамейка, каменная, из этого битого стекла и керамики, яркая, красочная. Каменная скамейка, но сидеть на ней невероятно удобно. И еще она длинная-длинная, почти бесконечная.

Гауди погиб очень нелепо. Ему было 74 года, он был очень невнимателен, и на улице Барселоны, недалеко от своего храма, попал под трамвай. Так как он был очень бедно и плохо одет, и еще был в крови, его не хотело везти в больницу ни одно такси. А когда в больнице все-таки разобрались, кто это, ведь его знала и любила вся Барселона, он категорически отказался переезжать в более приличную, хорошую клинику. Так и умер.

Вот таким чудаком был этот художник, который построил невероятные здания и оставил о себе такую потрясающую память, художник Антонио Гауди.

Элеонора Езерская