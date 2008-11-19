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Ансамбль "Хорошки" отмечает 35-летие

19 ноября 2008 08:49
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Сегодня в Минске на сцене Белгосфилармонии коллектив представит лучшие номера в юбилейном концерте. Зрители увидят фрагменты исторического балета "Полоцкая тетрадь", а также фольклорные композиции из золотого фонда коллектива. Ансамбль хорошо знают и за пределами Беларуси. Недавно артисты побывали в Санкт-Петербурге и Даугавпилсе. А завтра их ждут жители Смоленска. Затем "Хорошки" выступят в Киеве. К юбилейному концерту организаторы подготовили целую выставку сценических костюмов. А всего в костюмерном фонде их почти 6 тысяч.
# Культура

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