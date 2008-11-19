Ансамбль "Хорошки" отмечает 35-летие

Сегодня в Минске на сцене Белгосфилармонии коллектив представит лучшие номера в юбилейном концерте. Зрители увидят фрагменты исторического балета "Полоцкая тетрадь", а также фольклорные композиции из золотого фонда коллектива. Ансамбль хорошо знают и за пределами Беларуси. Недавно артисты побывали в Санкт-Петербурге и Даугавпилсе. А завтра их ждут жители Смоленска. Затем "Хорошки" выступят в Киеве. К юбилейному концерту организаторы подготовили целую выставку сценических костюмов. А всего в костюмерном фонде их почти 6 тысяч.