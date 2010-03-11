Анонсы новостей СТВ 11 марта

Беларусь и Венесуэла обсудят выполнение договоренности о сотрудничестве

Правительственная делегация Беларуси находится с визитом в этой Латиноамериканской стране. Напомним, Беларусь будет участвовать в строительстве заводов по выпуску тракторов и грузовых автомобилей в Венесуэле. Совместно возведут также завод по производству стройматериалов. В сфере нефтедобычи обсуждается возможность поставки в Беларусь для переработки венесуэльской нефти, а также перспективы участия в добыче газа в Венесуэле.

Белорусские специалисты будут участвовать в проектировании и строительстве домов в Каракасе. Достигнут ряд соглашений в сфере промышленности и энергетики. Правительство Венесуэлы интересуют поставки белорусской продукции машиностроения, продовольствия и труб для нефтяной и газовой отрасли, калийных удобрений. Эта страна также намерена участвовать в акционировании некоторых белорусских предприятий.

Белорусско-поморский форум впервые пройдет в Беларуси

В Могилев соберутся представители администрации и деловых кругов польских воеводств и отечественные производители. Стороны обсудят развитие экономического межрегионального сотрудничества. Представители белорусского и польского бизнеса проведут переговоры о налаживании прямых контактов и совместных проектах. В частности, могилевчане подготовили предложения в сфере производства стройматериалов, переработки сельскохозяйственной продукции и выпуска топливных гранул.

Музыка Шопена зазвучит сегодня в Национальной библиотеке Беларуси

Литературно-музыкальный вечер приурочен к 200-летию со дня рождения польского композитора. Под сводами храма прозвучат мазурки, полонезы и вальсы. Также откроется книжная выставка «Поэт фортепиано», где будут представлены художественные произведения о жизни и творчестве одного из самых романтических композиторов 19 века. Все материалы предоставлены из собственных фондов библиотеки.

В Полоцке на международном фестивале зазвучит камерная музыка

Исполнители из Беларуси, России, Швейцарии, Австралии и Китая подарят поклонникам старинной и современной музыки шесть незабываемых концертных вечеров. В этом году Полоцк - культурная Минск, а мировая общественность отмечает сразу несколько юбилейных дат великих композиторов: Шумана, Шопена и Баха. Эти события найдут отражение в фестивальной программе. Один из концертов будет посвящен 65-летию Великой Победы.