Анна Каренина сразится со взбунтовавшимися роботами-слугами

К 100-летию прославленного русского писателя-гуманиста Льва Николаевича Толстого американское издательство Quirk Books выпустит книгу «Андроид Каренина» - неожиданный ремейк классического романа о бросившейся под поезд Карениной.

Quirk Books уже прославилось своими переделками романов Джейн Остин – «Гордость и предубеждение и зомби» и «Чувство и чувствительность и морские чудовища». В книгах, написанных писателями Беном Уинтерсом и Сетом Грэмом-Смитом в модном стиле mash-up, классический текст произведения перемежается вставными сценами, где действуют фантастические создания – зомби, чудовища, инопланетяне и прочие.

Как отмечает The Guardian, в произведении «Андроид Каренина» привычные герои Толстова: Каренина, Вронский и Ленвин — окажутся мире «стимпанка», где роли слуг и дворецких исполняют неуклюжие механические устройства. Однако внезапно роботы решают поднять мятеж против своих хозяев. И чтобы противостоять механизмам, людям приходится применить человекоподобных киборгов.