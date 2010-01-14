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Анна Каренина сразится со взбунтовавшимися роботами-слугами

14 января 2010 13:50
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К 100-летию прославленного русского писателя-гуманиста Льва Николаевича Толстого американское издательство Quirk Books выпустит книгу «Андроид Каренина» - неожиданный ремейк классического романа о бросившейся под поезд Карениной.

Quirk Books уже прославилось своими переделками романов Джейн Остин – «Гордость и предубеждение и зомби» и «Чувство и чувствительность и морские чудовища». В книгах, написанных писателями Беном Уинтерсом и Сетом Грэмом-Смитом в модном стиле mash-up, классический текст произведения перемежается вставными сценами, где действуют фантастические создания – зомби, чудовища, инопланетяне и прочие.

Как отмечает The Guardian, в произведении «Андроид Каренина» привычные герои Толстова: Каренина, Вронский и Ленвин — окажутся мире «стимпанка», где роли слуг и дворецких исполняют неуклюжие механические устройства. Однако внезапно роботы решают поднять мятеж против своих хозяев. И чтобы противостоять механизмам, людям приходится применить человекоподобных киборгов.

# Культура

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