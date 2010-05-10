Анна Герман: сегодня никто не поет так, как пела она

Конечно, главная ее песня, которая вознесла ее на Олимп, помогла победить на конкурсах, так нравилась слушателям в Европе и Америке – песня «Танцующей Эвридики». Песня странная, завораживающая, с огромным диапазоном и не похожая ни на одну другую. Эту песню ей преподнесла не композитор, а пианиста варшавской эстрады. Она была звезда польской эстрады, а жила очень скромно: на окраине Варшавы, в небольшой квартире. После гастролей сама стирала свои концертные платья и развешивала их сушиться на балконе. Она очень хорошо вязала и в ее концертном гардеробе было много вязаных вещей.

Она всегда мечтала о большом своем доме. Свой дом появился у нее только в самом конце жизни. Жизнь налаживалась: у нее появилось много концертов, она встретила очень высокого парня (она сама была очень высокая). Они собирались пожениться. Она едет в Италию на концерты. В Италии, возвращаясь после концерта, она ехала по горной дороге, и ее машина упала в пропасть. Ее нашли только под утро. Окровавленную ее привезли в госпиталь: никто из врачей не верил, то она сможет выжить. А она – выжила. Ее мужеству и воли удивлялись итальянские и польские врачи. Три года она училась снова ходить, снова сидеть. Она победила, снова вышла на сцену. Родила сына.

Очень часто ездила в Москву. Обожала Россию и несколько раз приезжала в Минск. В Москве у нее были замечательные друзья: композиторы Шаинский, Птичкин, Пахмутова. Как она пели их песни! Самая лучшая ее подруга тоже жила в Москве. И все вроде бы хорошо, но все – очень плохо.

Страшная болезнь, которая была спровоцирована ее падением в пропасть. Но несмотря ни на что, она едет в Москву. На одном из первых концертов прямо на сцене она чуть не теряет сознание и с трудом доходит до кулис. Московские врачи рекомендуют вернуться в Варшаву, в клинику. В Варшаве клиника, операции одна за другой и все очень плохо. Наступает момент, когда она говорит, что лучше умереть, потому что нет сил терпеть боль. Страдает от того, что своего сына, которому только 6 лет, она никогда не увидит взрослым. Она умерла 26 августа 1982 года. Сегодня ее сын совсем взрослый, он стал историком, такой же рослый, как мать и отец. Но все еще не женился. Живет очень скромно, почти бедно, со своим отцом. В том самом доме, который строила когда-то Анна.