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Анимационный клип инди-рок группы «Zeus» — «Marching through your head»

26 июня 2010 13:32
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«Zeus» - канадская группа. В музыке она использует стилистику арт-рок 70-х. Их дебютный альбом был записан весной 2010 года.

Адам Макоренко, режиссер клипа:
Мы решили снимать клип с помощью техники покадровых снимков. Мы наняли трех аниматоров, которые владеют этой техникой. Им нужно было двигать куклы и макеты и снимать их по одному кадру. Одну секунду экранного времени составляет 24 кадра. Каждый из этих кадров снимали отдельно. Мы арендовали целый дом и перестроили его в анимационную студию под названием «Dream land».

Алан Пун, режиссер клипа:
С целю создать какую-нибудь сказочность, мы заменили путешественников на их сапоги, причем они представляют собой миниатюрные модели той обуви, которую носят участники группы «Zeus».

# Культура

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