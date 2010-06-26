Анимационный клип инди-рок группы «Zeus» — «Marching through your head»

«Zeus» - канадская группа. В музыке она использует стилистику арт-рок 70-х. Их дебютный альбом был записан весной 2010 года.

Адам Макоренко, режиссер клипа:

Мы решили снимать клип с помощью техники покадровых снимков. Мы наняли трех аниматоров, которые владеют этой техникой. Им нужно было двигать куклы и макеты и снимать их по одному кадру. Одну секунду экранного времени составляет 24 кадра. Каждый из этих кадров снимали отдельно. Мы арендовали целый дом и перестроили его в анимационную студию под названием «Dream land».

Алан Пун, режиссер клипа:

С целю создать какую-нибудь сказочность, мы заменили путешественников на их сапоги, причем они представляют собой миниатюрные модели той обуви, которую носят участники группы «Zeus».