Анджелина Джоли признана самой красивой женщиной десятилетия

В опросе, который проводила компания Superdrug, приняли участие 3 тысячи человек.

– Джоли нельзя назвать типичной красавицей, однако сильный характер придает ей уникальность в мире красоты, – заявил Стив Джебсон, коммерческий директор Superdrug.

Газета отмечает, что второе место было отдано актрисе Дженнифер Энистон – экс-супруге Брэда Питта (и нынешнего спутника жизни Джоли). Третье место заняла австралийская певица Кайли Миноуг.

В списке также есть актрисы Кэтрин Зета-Джонс, Скарлетт Йоханссон, Кира Найтли, Лив Тайлер, Халли Берри, Кейт Уинслет, Меган Фокс, Ева Лонгория, Шарлиз Терон и певица Бейонсе, пишет Telegraph.