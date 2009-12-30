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Анджелина Джоли признана самой красивой женщиной десятилетия

30 декабря 2009 08:36
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В опросе, который проводила компания Superdrug, приняли участие 3 тысячи человек.

– Джоли нельзя назвать типичной красавицей, однако сильный характер придает ей уникальность в мире красоты, – заявил Стив Джебсон, коммерческий директор Superdrug.

Газета отмечает, что второе место было отдано актрисе Дженнифер Энистон – экс-супруге Брэда Питта (и нынешнего спутника жизни Джоли). Третье место заняла австралийская певица Кайли Миноуг.

В списке также есть актрисы Кэтрин Зета-Джонс, Скарлетт Йоханссон, Кира Найтли, Лив Тайлер, Халли Берри, Кейт Уинслет, Меган Фокс, Ева Лонгория, Шарлиз Терон и певица Бейонсе, пишет Telegraph.

# Культура

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