Анджелина Джоли хочет усыновить еще одного ребенка – седьмого по счету

Скорее всего, у детей актрисы появится сестренка с Ближнего Востока, из Сирии.

Видимо, при выборе места Джоли руководствуется географическим принципом: у нее уже есть усыновленные дети из Африки и Азии, сообщает британская Daily Mail.

Впрочем, ее 45-летнего партнера Брэда Питта эта перспектива не слишком вдохновила.

– Он сказал, что и шесть детей для него многовато, – заявил репортерам анонимный источник из окружения актера. – Такое ощущение, что Анджелина хочет иметь детей по количеству цветов радуги. Это просто смехотворно.



Но остановить Джоли, которая что-то задумала, практически невозможно. Своего первого ребенка – Мэддокса – Анджелина усыновила в Камбодже, еще будучи замужем за актером Билли Бобом Торнтоном.