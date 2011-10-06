Андрей Разин приехал на «Золотой шлягер-2011» в Могилёве

Участников 12-го международного музыкального форума поздравил президент Александр Лукашенко. Сегодня жители и гости региона стали участниками настоящего праздника, который объединил известных белорусских и зарубежных исполнителей. В фестивале принимают участие Андрей Разин, Александр Солодуха, ансамбли «Чараўніцы», «Верасы», «Песняры» и другие. В рамках форума в Могилёве и других городах области так же проходят концерты, спектакли, ретро- и молодёжные шоу-программы.