Андрей Курейчик напишет комедию для Голливуда

Он подписал контракт с американской киностудией M&E (Media and Entertainment Productions) и продюсером Дэвидом Гамбургом на создание сценария полнометражного художественного фильма.

Переговоры со студией были очень долгими и непростыми, отметил Андрей Курейчик, согласовывались десятки пунктов многостраничного контракта. По словам драматурга, ему повезло, что Дэвид Гамбург, который, кстати, за свою долгую карьеру поработал с Арнольдом Шварценеггером, Робином Уильямсом, Билли Кристаллом, Дольфом Лундгреном и Рене Руссо, много бывает в России и смог до этого оценить уровень его работы. Андрей Курейчик известен, в частности, как автор сценария нашумевшей комедии «Любовь-морковь» и сценария к фильму «Юленька».

Молодой автор уехал с семьей в Америку три месяца назад. Он собирался работать там над несколькими проектами, но особенно хотел прорваться в американскую киноиндустрию.

Писать Андрей Курейчик будет в Беларуси. «Мой дом в деревне Турец мне нравится больше, чем хоромы всех голливудских знаменитостей вместе взятых», - передает его слова БЕЛТА..