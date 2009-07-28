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Андрей Курейчик напишет комедию для Голливуда

28 июля 2009 08:11
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Он подписал контракт с американской киностудией M&E (Media and Entertainment Productions) и продюсером Дэвидом Гамбургом на создание сценария полнометражного художественного фильма.

Переговоры со студией были очень долгими и непростыми, отметил Андрей Курейчик, согласовывались десятки пунктов многостраничного контракта. По словам драматурга, ему повезло, что Дэвид Гамбург, который, кстати, за свою долгую карьеру поработал с Арнольдом Шварценеггером, Робином Уильямсом, Билли Кристаллом, Дольфом Лундгреном и Рене Руссо, много бывает в России и смог до этого оценить уровень его работы. Андрей Курейчик известен, в частности, как автор сценария нашумевшей комедии «Любовь-морковь» и сценария к фильму «Юленька».

Молодой автор уехал с семьей в Америку три месяца назад. Он собирался работать там над несколькими проектами, но особенно хотел прорваться в американскую киноиндустрию.

Писать Андрей Курейчик будет в Беларуси. «Мой дом в деревне Турец мне нравится больше, чем хоромы всех голливудских знаменитостей вместе взятых», - передает его слова БЕЛТА..

# Культура

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