Андрей Душечкин: Театр всегда был для меня домом и семьей

Андрею Душечкину удается успешно продолжать дело своих великих родителей, вписывая собственную страницу в историю белорусского театра.

Актер — это не просто профессия, не шутовство и фиглярство, как думают многие. Это — состояние души, умение превратиться в другого человека, не изменяя себе, проживать жизни десятков и сотен людей. А когда актер принадлежит славной знаменитой династии, талант лицедея передается практически на генном уровне. Именно к таким артистам принадлежит Андрей Душечкин.

Андрей Душечкин — тонкий многогранный актер, сочетающий глубокий ум и знания с природным талантом, богатым опытом и выразительной индивидуальностью. Он буквально чувствует тончайшие энергетические нити партнеров.

Андрей Андреевич Душечкин занят в большинстве спектаклей Национального академического драматического театра имени Максима Горького, снимается на телевидении и в кино, работает на радио. Он — автор трех книг, член Союза писателей Беларуси и Союза писателей России, обладатель почетного диплома ЮНЕСКО за вклад в творческую и общественную деятельность.

11 февраля Андрею Андреевичу Душечкину исполнилось 50 лет. С этой знаменательной датой артиста поздравили друзья и коллеги.

Андрей Душечкин рассказывает о своей творческой деятельности, а также делится планами на будущее.

— В первую очередь поздравляем Вас, Андрей Андреевич, с 50-летием. Как настроение у юбиляра?

— Настроение у меня замечательное. Закончилась моя юбилейная трудовая неделя. Я играл восемь спектаклей подряд.

— Этот месяц в Русском театре богат на юбилеи. Недавно свой 80-летний юбилей отметил наш великий актер Ростислав Иванович Янковский. Я думаю, что он для Вас родной человек — сколько ролей он сыграл и с Вами, и с Вашей мамой Александрой Ивановной!

— Да, конечно. Еще мальчишкой я смотрел легендарные спектакли, в которых играли Ростислав Иванович и моя мама Александра Ивановна Климова. А с Володей Янковским мы буквально росли за кулисами. Мы достаточно долго работали в театре как актеры, пока он не ушел и не занялся режиссурой. Что бы ни происходило, театр всегда оставался для меня домом и семьей.

— У Вас столько ролей за плечами… Но наверняка осталось что-то несыгранным.

— Сейчас я играю в замечательном спектакле Достоевского «Дядюшкин сон» вместе с Ольгой Михайловной Клебанович и Александром Леонидовичем Ткаченко. Вообще, в этом спектакле задействован очень хороший актерский состав.

— Скажите, пожалуйста, Ваш сын проявляет интерес к сцене? Будет ли продолжение у знаменитой династии?

— У меня подрастает очень интересный парнишка. Он очень умный — в каких-то вещах он даже умнее меня. Я бы хотел, чтобы мой сын работал в кино — оно ему подходит. Это дело, которым можно заниматься всю жизнь.

— Расскажите о своих планах. Что пишите, что репетируете?

— Я артист, поэтому писать удается немного, но, как ни странно, результат есть. Этим летом я опубликовал в журнале «Нёман» рассказ «Фронтовик». Этот рассказ я посвятил конкретному человеку, который прошел войну. Также я выпустил сборник стихов «Немига литературная». Я пишу от сердца.

За 2009 год я принял участие в четырех театральных постановках подряд, причем это были премьеры — «Бег» Булгакова, «Я твоя невеста» Астафьева, «Звезды седьмого неба» в постановке Геннадия Давыдько и, наконец, «Мачеха» Бальзака Луценко. Сейчас, к юбилею Александра Леонидовича Ткаченко, мы нашли очень любопытную пьесу «Наш городок». Я надеюсь, что с весны театр приступит к ее репетиции.