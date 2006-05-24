Альпийский рожок. Гигант

На альпийском рожке играли еще в VIII веке, а в Беларуси он зазвучит впервые. Королем инструментов на сцене столичной филармонии сегодня станет четырехметровый альпийский рожок.

Это будет совместный концерт ансамбля <Классик - авангард> и швейцарского музыканта Матиаса Кофмэля.

Что бы заставить звучать альпийский рожок, человеку необходимы дыхание, губы и язык, плюс сильные руки и много места. На малой сцене филармонии четырехметровый музыкальный гигант вмещается с трудом.

:Валторнист Цюрихского оркестра Матиас Кофмэль уже 30 лет популяризирует альпийский рожок по всему миру. <В 1987 году швейцарский композитор Карл Рютти специально для меня написал концерт для Альп Хорна и струнного оркестра. Я много гастролирую, и за это время исполнил его уже более 60 раз>, - рассказывает Матиас Кофмель. Однако в Минске свое коронное произведение приезжий музыкант исполнять не будет.

За несколько дней пребывания в Минске Матиас Кофмэл дал мастер-класс в Академии музыки и концерт в Доме Дружбы. <Я очень удивлен высоким профессиональным уровнем ваших валторнистов. Еще меня поразило ваше дружелюбие. Когда я давал концерт в Доме Дружбы, одна слушательница вышла и лично для меня исполнила белорусскую песню. В Швейцарии вряд ли была бы возможна такая непосредственность и открытость>, - признался музыкант.

Сложив в четверо гастрольный вариант инструмента, Матиас Кофмэль ездит по миру, что бы показать - Альп Хорн, который является редкостью на сегодняшний день.