Алексей Учитель отмечает юбилей

Известному режиссёру и продюсеру, Народному артисту России исполняется 60 лет.

В его фильмографии, такие яркие картины как «Рок», Край», «Дневник его жены», «Прогулка» и многие другие.

Учитель также руководит собственной студией, второй год набирает мастерскую во ВГИКе и проводит фестиваль короткометражного, анимационного и неигрового кино «Послание к человеку», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

С юбилеем Алексея Учителя поздравил Президент Беларуси. Как отметил Александр Лукашенко, в нашей стране хорошо знают творчество этого режиссера. Его яркий талант и высокое профессиональное мастерство принесли широкую известность и уважение многочисленных поклонников.