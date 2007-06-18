Александровская гладь, владимирский шов и гжель

В Государственном музее истории белорусской литературы открылась выставка "Магия вышивки".

Девять профессиональных мастериц представили расшитые подушки, рушники, скатерти, платки, картины - всего около 100 работ, выполненных различной техникой. Над многими мастерицы трудились не один месяц. Оценить талант вышивальщиц можно будет на протяжении месяца.

"Основные техники, которые представлены на выставке, берут корни со времен Древней Руси. Техника искусство хохломы, гжели, владимирский шов -? вот это основное, что вы можете увидеть на выставке. А также есть несколько экспонатов, которые представляют Белорусский стиль ?"рушник". Все вещи очень изысканны, очень уникальны своей первозданностью", - сказала старший научный сотрудник Государственного музея истории белорусской литературы Надежда Яшкина.