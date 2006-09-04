Александр Тихонович и Ядвига Поплавская признаны "минчанами года"
Это звание популярному дуэту присуждено за большой вклад в культурное наследие нашей страны, в том числе за молодежный телепроект "Звездный дилижанс".
Торжественная церемония вручения дипломов и денежных премий состоится на празднике города 9 сентября в Минской городской ратуше.
Звание "Минчанин года" присваивается в столице с 2002 года. Его присуждают за высокие достижения в труде, значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны.