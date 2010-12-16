Александр Лукашенко: Врут, понимаете, в глаза врут

Журналисты в ходе посещения отреставрированного Мирского замка поинтересовались у Александра Лукашенко, что из того, что сегодня звучит из уст оппозиции, возмущает его больше всего.

Глава государства ознакомился и с экспозиционными залами. Осмотрел столовую Радзивилов, портретный зал. Президенту доложили о выполнении его поручений по завершению реставрации комплекса.



Визитная карточка Беларуси – Мирский замок – предстал во всей своей красе. Последние 27 лет здесь велись реставрационные работы. Наиболее активно они начали проводиться с 2006 года.

За свою 500-летнюю историю комплекс неоднократно разрушался. Оставлять его в таком виде было нельзя. Архитекторы постарались воссоздать исторический облик замка. Замок включает в себя пять башен.

К слову, замок занесен в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Поэтому и неудивительно, что на торжественную церемонию открытия Мирского замка собралось так много гостей из ближнего и дальнего зарубежья. Все они в восторге от увиденного.

Ромуальд Будрис, директор Литовского художественного музея:

Я был много раз в этом замке. Видел его в 70-х годах в руинах. Видел, как он начал восстанавливаться. Это нелегкая работа кончилась сегодня таким торжеством.

Стефан Эриксон, чрезвычайный и полномочный посол Швеции в Республике Беларусь:

Кожная краіна павінна берагчы сваю гісторыю, культуру. Я думаю, што рэстаўрацыя Мірскага замка – гэта таму добры прыклад.

Участие в мероприятии принимает и глава государства, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Президент всегда подчеркивал важность сохранения исторического наследия Беларуси и возможности развития туристического потенциала. В частности, сегодня речь шла о дальнейшем развитии инфраструктуры вокруг Мирского замка.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Предполагаю, что творческая интеллигенция земли под собой не чувствует. Надо понимать, что это нам стоило огромных денег. Поэтому туристы, которых много и которые хотят здесь остановиться,– это окупаемость. Тогда будем строить. Но если мы гостиницы построим и будем вокруг пустых ходить, то это тоже неправильно. Надо абсолютно точно выверить, что тут надо создавать.

Президент посетил и город мастеров. Здесь гостей встречали рыцари, местные умельцы.

Глава государства посетил и отреставрированный замок, ознакомился с экспозиционными залами. Всего их здесь 39. Осмотрел столовую Радзивилов, портретный зал. Главе государства доложили о выполнении его поручений по завершению реставрации комплекса.

В Мирский замок ежегодно вкладывались большие деньги, но это того стоило.

Александр Лукашенко:

Мы все спортивные объекты строим. А если посчитать, то Мирский замок – это семь спортивных объектов. Девять альтернативных кандидатов в президенты – это не голубцы. Там есть и коллеги. Правдорубы и прочие пісьменнікі.

Президент пообщался и с журналистами, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Вопросов задавали много. В частности, не обошли стороной и тему выборов. Журналисты поинтересовались, что из того, что сегодня звучит из уст оппозиции, Александра Лукашенко возмущает больше всего.

Александр Лукашенко:

Им бы, этим правдорубам и баснописцам, надо было бы рассказать о себе. И как действующий Президент некоторых из них за уши из тюрьмы вытаскивал. Вот это народу было бы интересно.

А вообще, я не собираюсь оправдываться. Власть так уж устоялась в мире. Власть всегда – вороватая сфера. Что-то где-то украл кто-то. Поэтому, коль ты у власти, то и сам такой. Но когда ты человека упрекаешь, ты должен сказать конкретно, где, сколько и зачем.

Некоторые говорят, что повысят пенсию. За счет чего? За счет сокращения Управления делами Президента. Но народ же знает, что в этом Управлении работает где-то человек 70. Я гарантирую, что в мире вы нигде не найдете такой численности. А не будет 70 человек? На сколько вы повысите пенсии людям? Врут, понимаете, в глаза врут.

Отреставрированный Мирский замок ждет туристов