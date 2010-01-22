Прямой эфир

Александр Лукашенко поздравил с юбилеем актрису Валентину Талызину

22 января 2010 09:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
У актрисы Валентины Талызиной сегодня День рождения.

В творческом багаже талантливой женщины более сотни самых разных ролей, которые стали классикой советского и российского искусства. Это картины «Зигзаг удачи», «О бедном гусаре замолвите слово», «Старики-разбойники», «Афоня». С Валентиной Талызиной мы постоянно встречаемся на Новый год в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!», где она не только сыграла роль, но и озвучила главную героиню. Ее голосом разговаривают и многие герои мультфильмов.

Валентина Талызина и сейчас снимается в кино и работает в Московском академическом театре имени Моссовета. У актрисы есть взрослая дочь, подрастает внучка.

Ей до сих пор пишут стихи, благодарят за роли и говорят, что она обладает божественным голосом.

# Культура # Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
22 января 2010 08:56

Буддистские монахи привлекают молодежь хип-хопом и выпивкой

22 января 2010 07:42

Концерт «Под защитой Рогнеды» откроет десятый праздник музыки в Заславле

21 января 2010 20:26

В 2010 году Полоцк объявлен культурной столицей Беларуси