Александр Лукашенко поздравил с юбилеем актрису Валентину Талызину

У актрисы Валентины Талызиной сегодня День рождения.

В творческом багаже талантливой женщины более сотни самых разных ролей, которые стали классикой советского и российского искусства. Это картины «Зигзаг удачи», «О бедном гусаре замолвите слово», «Старики-разбойники», «Афоня». С Валентиной Талызиной мы постоянно встречаемся на Новый год в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!», где она не только сыграла роль, но и озвучила главную героиню. Ее голосом разговаривают и многие герои мультфильмов.

Валентина Талызина и сейчас снимается в кино и работает в Московском академическом театре имени Моссовета. У актрисы есть взрослая дочь, подрастает внучка.

Ей до сих пор пишут стихи, благодарят за роли и говорят, что она обладает божественным голосом.