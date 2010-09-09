Александр Лукашенко потребовал внедрения рыночного подхода в фильмопроизводстве

Лица с экранов, режиссёры, критики, сценаристы. Не было только красной дорожки, но и без неё эта встреча очень походила на фестивальные кулуары. Минимум чиновников — только люди творчества. На этом настоял глава государства, чтобы о проблемах кино сегодня говорили именно те, кто его создаёт.

В зале — 150 человек и ко всем вопрос один: что мешает создавать настоящий продукт, который приносит и славу, и прибыль.

Александр Лукашенко:

Прежде всего, я хочу услышать проблемы не с точки зрения критики, что все плохо, что надо все сломать, а там посмотрим. Что надо сделать сегодня и завтра, чтобы мы, собираясь на таком уровне, говорили о наших национальных проектах, успехах, чтобы было не стыдно смотреть в глаза друг другу.

Такой серьёзный разговор назревал давно. Белорусский кинематограф требует и ждёт перемен не первый год. К доработке концепции развития отрасли подключалась даже Администрация Президента. И только за последние годы государственные вливания увеличились в три раза. А это почти 60 миллиардов рублей. Но прорыва никто не увидел. Доходы от продажи фильмов — всего 8% от всех затрат.

Александр Лукашенко:

Сразу хочу сказать, что этому важнейшему из всех искусств мы будем помогать. Финансирование, я нисколько в этом не сомневаюсь, будет увеличиваться, но деньги будем направлять только на новое, только на окупаемое. Государство тоже может быть заказчиком некоторых фильмов, но не исключительным заказчиком. И не так, как было до сих пор. И обязательно на конкурсной основе.

Тональность беседы была ясна. И глава государства предложил высказаться всем, кто желает, начиная с критиков, которые фильмы оценивают, и заканчивая молодёжью, которая ищет себя, пытаясь пробиться на широкий экран. Так вот, по мнению профессиональнов, в Беларуси кино есть, но его мало и далеко не того качества, чтобы громко заявить о стране.

Алексей Дударев, сценарист, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь:

Пока мы не заболеем, пока не заболит по-настоящему, зритель не откликнется. И востребованности нашей продукции — в какой бы упаковке она ни были, как бы они ни была разрекламирована — не будет. Зритель не дурак, он все понимает. И его можно взять только через собственную боль.

Молодёжи в зале было сегодня много. У всех своё мнение о развитии кинематографа и личный взгляд на проблемы. Так прозвучала мысль, что утечка таланта из страны происходит из-за низких бюджетов на белорусские фильмы. В этом замечании есть и другая сторона: мы пока не научились снимать то, что хорошо продается.

Александр Лукашенко:

Возьмите, одолжите деньги — одолжить можно в банке. Я могу в качестве эксперимента поспособствовать этому. Вы считаете, что вы действительно талантливы и ваш фильм будет окупаем. Так вы берете кредит, закладываете свое имущество, как делают в России очень многие, и снимаете фильм. Получаете деньги, возвращаете кредит. Вот такой жесткий сценарий к нашему разговору про съемки фильма.

К слову, о специалистах, которых, как принято говорить, не хватает. В этом году в Белорусской академии искусств открыт новый факультет — экранных искусств, нечто наподобие ВГИКа. Возможно, у них появится и собственная учебная база.

Владимир Заметалин, генеральный директор киностудии «Беларусьфильм»:

Идея — передать Белвидеоцентр в качестве производственной экспериментальной базы в Академию, в частности, этому факультету. Потому что Белвидеоцентр делает кино длиной 1-3, максимум 10 минут, а режиссеры в Белвидеоцентре — режиссеры «Беларусьфильма» и трех наших каналов.

В саму киностудию «Беларусьфильм», кстати, уже вложены огромные деньги. Ещё три года назад, после визита туда, глава государства поставил задачу модернизировать процесс производства фильмов. Кое-что сделать удалось. Куплено современное оборудование. И теперь можно здесь одновременно снимать сразу четыре полноценные картины. Но результат налицо — белорусского кино больше не стало.

Геннадий Овсянников, народный артист СССР:

Работать надо — прежде всего сценарий, режиссер, а деньги можно и выпросить или занять.

Министр культуры Павел Латушко предложил сегодня конкретный план действий по выходу из этого кризиса. Он состоит из экономики, кадров и кинопроката, а также административных решений. К примеру, по ведению льгот для киноинвестора.

Павел Латушко, министр культуры Республики Беларусь:

Важно, чтобы появились желающие вкладывать в кинопроизводство извне. Например, в России продюсер не платит НДС, если фильм получил национальный статус. Кстати, это понятие экономическое, а не творческое, то есть, 70% всех занятых в кино — россияне. Удельный вес национального кинопроизводства в Беларуси — 0,01%, а значит, налоговые льготы, не влияя на бюджет, могут существенно простимулировать развитие кинематографа, и в течение 3-4 лет на 50% и более увеличить долю кинопроизводства в ВВП страны. Важно принятие решения о льготном кредитовании фильмопроизводства банковскими структурами.

Предлагается также создать в Беларуси настоящую продюсерскую систему, которая будет заниматься кино от начала и до конца, то есть контролировать процесс от вложения денег до получения прибыли. Есть также предложение создать фонд поддержки национального кино. Возможно, ввести норму по трансляции белорусских фильмов на отечественных телеканалах. Хотя, если продукт хороший, он всегда на голубой экран пробьётся. Яркий пример — новый проект на нашем канале. Совместный — телевизионщиков и киношников, с хорошим сценарием.

Владимир Янковский, продюсер, режиссёр, актёр:

Уже есть какие-то первые всходы на ниве нашей самостоятельной деятельности. Канал СТВ в лице господина Козиятко уже готов сейчас вместе с моей компанией «Реал» запустить совместный четырехсерийный фильм «Белые росы - 2». Алексей Дударев уже начал работу над сценарием. Одновременно с четырьмя сериями, этот проект будет сделан и в формате полнометражного фильма для проката в кинотеатрах. Так мы страхуем друг друга. Я очень надеюсь, что у нас получится, и прибыль этот проект принесет.

Молодые актёры, к примеру, наша коллега, актриса Ольга Бурлакова, сетовали на то, что пока не хватает звена, которое бы представляло актёров режиссёрам и сценаристам. В целом разговор свелся к тому, что белорусскому кино сегодня нужна чёткая и сильная система протекционизма.

Ольга Бурлакова, актриса, ведущая СТВ:

Этого нам тоже очень не хватает, чтобы наш зритель, будь то домохозяйка, которая будет смотреть телесериал, или молодые люди, которые пойдут в кинотеатры, — чтобы они узнали о наших белорусских актерах.

Глава государства терпеливо выслушал всех. И беседа продлилась более четырёх с половиной часов. Итогом стал ряд поручений и стратегия дальнейших действий, буквально из восьми пунктов. И первое — должны измениться подходы в формировании госполитики в сфере фильмопроизводства.

Ни один из снятых фильмов, по мнению Президента до уровня национального пока не дотянул. И дело не в беларускай мове, а в идее, которая должна объединять людей. Транжирить народные деньги на сомнительные кинопроекты больше никто не будет. И поручение Минкульту — внедрять рыночный подход.

Александр Лукашенко:

Надо создавать все условия для современного и качественного кинопроизводства и зарабатывать на этом деньги. При формировании госзаказа нужно в обязательном порядке учитывать интересы зрителей, ориентироваться на массовую аудиторию, а не на чьи-то вкусовые изыски. Пора отходить от любых методов административного принуждения и давления на прокат и телеканалы. Просто снимайте интересные фильмы, тогда выстроиться очередь желающих их купить и посмотреть. Но скажу откровенно: телевизионные каналы в этом плане должны быть более активны. Я это говорю мягко, но требовать с них, чтобы они шли навстречу вам, буду.

Правительство должно ускорить подготовку пакета правовых актов, способствующих внедрению этого нового экономического механизма. Если вы хотите, минуя Правительство внести эти проекты — пожалуйста, с Правительством — вот вице-премьер сидит, договаривайтесь. И сделать вы это должны очень быстро. Я вам даю срок до конца года. Потому что разработать законопроекты — это одно, но их нужно вмонтировать во всю систему нормотворчества. Это же не просто — создали, и потом будет топорщиться все и вокруг. Надо, чтобы это было сопрягаемо и с другой нормативной базой. Поэтому до конца года, я думаю, достаточно времени.

Нужно решительно искоренить всяческие излишние бюрократические рогатки в сфере производства фильмов. Правительству и Министерству культуры совместно с Администрацией Президента незамедлительно разобраться в этом вопросе и навести порядок, принять исчерпывающие меры по дебюрократизации киноотрасли. Под этим углом зрения нужно рассмотреть предложения Министерства культуры о создании Национального института кино.

В приоритетах также остаются дальнейшая модернизация, новейшие технологии, подготовка кадров. Государство сделает все возможно, и дело останется только за творческой элитой. Все предложения, которые прозвучали сегодня, будут озвучены, систематизированы и озвучены в конкретных поручениях.