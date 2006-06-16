Александр Лукашенко: <Высокая миссия Беларуси - быть культурным центром славянства>

Национальная библиотека - символ современной Беларуси, памятник нынешнему поколению и подарок потомкам. Так заявил Александр Лукашенко на открытии нового здания библиотеки.

Торжественная церемония состоялась в столице ровно в полдень 16 июня. Александр Лукашенко вручил символический ключ от Национальной библиотеки ее директору Роману Мотульскому и перерезал красную ленточку у центрального входа здания. Затем Президент записался в библиотеку, став обладателем читательского билета под номером 1. Александр Лукашенко посетил каталог, читальный зал периодической литературы, побывал на выставке лучших книг Беларуси и в Музее редкой книги.

Высокая миссия Беларуси - быть культурным центром славянства, источником добра и духовности в самом сердце Европы. Там, где соединяется западная и восточная цивилизации. Эту миссию и олицетворяет "драгоценный алмаз знаний" - новое здание Национальной библиотеки. По словам белорусского лидера, это величественное творение воплотило самые передовые научные и технические достижения и возможности 21 века. Начиналось строительство просто Национальной библиотеки, а закончилось возведением крупного общественно-культурного центра. "Библиотека - только часть этого храма знаний. Начинали с малого, а закончили великим", - сказал Александр Лукашенко.

Возведение нового здания Национальной библиотеки было начато в ноябре 2002 года. Высота здания более 72-метров. На самом верхнем уровне библиотеки находится обзорная площадка. Попасть на неё можно только с помощью панорамного лифта. На втором этаже здания библиотеки главе государства продемонстрировали Президент - центр. Это комплекс помещений для проведения саммитов и других мероприятий с участием высших должностных лиц Беларуси и других стран. Уже буквально на следующей неделе здесь пройдет заседание глав государств - участников ЕврАзЭС. Александр Лукашенко в одном из залов Президент-центра сделал запись в книге почетных гостей. И высказался относительно повестки дня предстоящего саммита Евразийского экономического сообщества.



Главная задача саммита - реанимировать Сообщество. "Интерес к ЕврАзЭС начал ослабевать, но мы, с учетом нашего председательства в ЕврАзЭС, недопустим, чтобы пошло угасание Сообщества, - отметил Президент. - С этой целью Беларусь выдвинула ряд важных конкретных программ и проектов вплоть до инвентаризации с тем, чтобы отбросить все ненужное. Мы концентрируем внимание глав государств ЕврАзЭС и нацеливаем их на то, чтобы реанимировать Сообщество и придать ему новое дыхание".