Александр Кутиков: «Завидовал, по-хорошему, и учился тому, как интеллект Андрея перерабатывает жизнь в творчество»

Александр Кутиков, бас-гитарист, вокалист и композитор группы «Машина времени», в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Вы писали о том, что, когда Вы познакомились с Андреем Вадимовичем, Вы, всё-таки, были старше его, но на Вас производило впечатление, что он был старше. Именно из-за того, что…

Александр Кутиков, бас-гитарист, вокалист и композитор группы «Машина времени»:

Понимаете, не столько старше, сколько поражало меня то, насколько вот в столь юном возрасте, в котором находился Андрей, его ощущения жизни, которые совпадали с моими, а реализовывались в такие глубокие, философские тексты в очень простой форме, с точки зрения слов. И, конечно, я завидовал, по-хорошему, и учился, и даже продолжаю учиться до сих пор, скажем, тому, как интеллект Андрея перерабатывает жизнь в творчество. Я не могу так, я не умею так.