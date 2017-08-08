Александр Кутиков: «Старался, как мог, влиять на изменение характера звучания «Машины» в сторону более энергичной музыки»

Александр Кутиков, бас-гитарист, вокалист и композитор группы «Машина времени», в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Вам, наверное, очень сложно представить, но, мне кажется, что человек, который впервые услышит «Машину времени», и услышит, к примеру, «Поворот» или «Скачки», и тут же, к примеру, «Костёр» – у него будет полное ощущение, что это – две разные группы. Вам не кажется так?

Александр Кутиков, бас-гитарист, вокалист и композитор группы «Машина времени»:

Вы знаете, мы, в некотором смысле, учились у «битлов». И, если вспомнить ранние песни «битлов», да, вообще, песни «битлов» – они достаточно сильно отличались друг от друга.

И, скажем, вокал Маккартни сольный и вокал Леннона сольный – они тоже отличались.

Но не так сильно.

Александр Кутиков:

Да, наверное, не так сильно, как у нас, но, скажем, мы в меньшей степени привязаны к какому-то одному стилю. Скажем, если «Костёр» – это типичная кантри-рок-баллада, а, скажем, песня «Поворот» – это достаточно такой весёлый рок-н-ролльный такой…

Как пишут те, кто пишет историю «Машины времени», именно Кутиков внёс этот мажорный рок-н-ролл в историю «Машины времени».

Александр Кутиков:

В общем, да, наверное. Потому что, когда я пришёл в «Машину времени» в 1971 году, то те песни, которые на тот момент были написаны Андреем – они были достаточно сентиментальны и грустны.

И медленны по темпу.

А, скажем, во мне бурлила энергия, присущая мне с детства, во мне бурлила улица, на которой я вырос, и я старался, как мог, влиять на изменение характера звучания «Машины» в сторону более энергичной, более какой-то заводной рок-н-ролльной музыки.