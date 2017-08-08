Александр Кутиков: «Стал понимать, какие знаки мне расставляет жизнь, и пытаться следовать указаниям»

Александр Кутиков, бас-гитарист, вокалист и композитор группы «Машина времени», в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Александр Викторович, посмотрите, для того, чтобы иметь возможность самому себя исключить из комсомола, иметь возможность прожить так, что петь всю свою жизнь только те песни, которые хочется. И потом, скажем, Вы сейчас выйдете на сцену, и в Минске, в том числе, и будете, наверняка, петь там: «Не надо прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнётся под нас».

Александр Кутиков, бас-гитарист, вокалист и композитор группы «Машина времени»:

Обязательно споём.

Но для этого, всё-таки, должна быть ещё и счастливая звезда. Всё-таки, не просто не прогибаться, но ещё и время, и место должно подфартить.

Александр Кутиков:

Да, абсолютно верно. Всё это – совокупность, стечение обстоятельств, которые происходят у каждого человека в жизни. Но большинство людей, по каким-то причинам, либо не обращают внимания на какие-то знаки, которые расставляет жизнь, либо считают необязательным следовать этим знакам. Я в этом смысле оказался человеком, который на интуитивном уровне, сначала, а потом уже на сознательном уровне, стал понимать, какие знаки мне расставляет жизнь, и пытаться следовать указаниям этих знаков.