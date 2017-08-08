Александр Кутиков: «Неотвеченные вопросы в жизни возвращаются к тебе»

Александр Кутиков, бас-гитарист, вокалист и композитор группы «Машина времени», в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Что Вам сейчас даёт такое спокойствие? Вы производите впечатление, действительно, человека, который на многие вопросы и сам себе ответил, и готов ответить, скажем, человеку помоложе. Что Вас таким делает?

Александр Кутиков, бас-гитарист, вокалист и композитор группы «Машина времени»:

Не знаю. Я просто, действительно, пытаюсь отвечать на вопросы. Всю жизнь. С детства.

Очень просто уйти от вопроса.

Но неотвеченные вопросы в жизни возвращаются к тебе. В другой форме. Обязательно.

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