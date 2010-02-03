Алехандро Санц: Я с возрастом понял непобедимую силу фламенко

Певец, которого мы знаем под сценическим псевдонимом Алехандро Санц, — испанец.

Впервые Алехандро Санц появился на мировой сцене в 1997 году. Его дебют успешно включил в себя фанк, джаз и традиционные испанские ритмы. Сейчас он стал одним из самых известных испаноязычных певцов в мире.

Три последних года о нём ничего не было слышно. Перед Новым годом он начал промокампанию своего нового альбома с названием «Paraiso Express» — «Поиски рая».

Алехандро Санц:

Время бежит быстро, изменяется мода, но ты уже не подросток, тебе не нужны простые детские интересы. Хочется петь что-то такое, что будет звучать красиво и хорошо не только в этом сезоне, но и через годы. Когда я познакомился с Алисией Кис, мы сразу в этом согласились.

В современном шоу-бизнесе есть артисты, для которых слава, гламур, промокампания и тусовка значат больше, если сравнивать их с образом и креативом. Это богатые люди, которые выбрасывают много денег на то, чтобы прославиться. А есть другие артисты, которые зарабатывают деньги за счёт своего таланта и представления. Я деньги зарабатываю, а не выкидываю. Я отношусь ко вторым, а не к первым.

Главными примерами для своего творчества Алехандро считает Принца, Джимми Хендрикса и стилистику фламенко.

Алехандро Санц:

На самом деле, на мою фантазию влияет всё, что я слушаю. Я воспитывался на гитарных экспериментах Хендрикса, но с возрастом понял непобедимую силу фламенко. Поэтому я записываю свой вокал с оттенком этого направления, а творческий союз с Алисией Кис стал для меня первым англоязычным экспериментом. Интересно, что это новый альбом — по-английски его название звучит как «Looking for Paradise» только в Америке разошёлся тиражом в более чем полтора миллиона экземпляров. Если сравнивать, это лучше чем последние записи Мадонны или Дженнифер Лопес.