Актеры театра имени Горького верят в гороскопы

В Национальном академическом драматическом театре имени Горького - премьера!

Только пройдёт она 23 мая. Пока в стенах театра состоялся общественный просмотр и сдача спектакля художественному совету театра.

<Я верю в гороскопы> - так называется новая пьеса, которая пять лет ждала своего звездного часа. Ее автор - молодой белорусский драматург Андрей Карелин. Витаутас Григолюнас - режиссер-постановщик - давно хотел поставить эту пьесу на сцене именно Горьковского театра, и именно на малой сцене.

:Все начинается, как ни странно, с самоубийства главного героя в Санкт-Петербургской коммуналке. Человека, которому волей судьбы дается еще несколько часов прожить, зовут Михаил Булгаков. Как распорядится он своими последними тремя часами, как он изменит жизнь - об этом и рассказывается в пьесе <Я верю в гороскопы>.

Всего в постановке заняты три актера. Да и в зрительском зале малой сцены театра не вместится более пятидесяти человек. <Я верю в гороскопы> - это время, когда зритель может перешептываться с актерами, это бутафорская правда о людях, которое волею судеб остались без прошлого.