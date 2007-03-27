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Актер Михаил Ульянов ушел из жизни

27 марта 2007 10:43
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Накануне международного дня театра из жизни ушел великий русский артист Михаил Ульянов. Это один из наиболее ярких и самобытных в отечественном театре и кино. В 1966 году Ульянов стал Лауреатом Ленинской премии за исполнение роли Егора Трубникова в фильме "Председатель". Эта картина по праву стала советской классикой. А образ маршала Жукова, созданного актёром, стал настолько достоверным, что многие зрители до сих пор воспринимали Ульянова и его персонажа как единое целое. Эта и многие другие работы вписаны в золотой фонд отечественного киноискусства. Среди картин мастера последних лет - знаменитый "Ворошиловский стрелок", "Антикиллер" и "Великий полководец Георгий Жуков". Ульянов стал автором четырех книг. В ноябре Михаилу Александровичу должно было исполниться 80.
# Культура

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