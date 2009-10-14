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Актер и режиссер театра и кино Михаил Козаков отмечает юбилей – 75 лет

14 октября 2009 15:33
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Сниматься в кино он начал с 56 года. Его дебютом стал фильм Михаила Ромма «Убийство на улице Данте».Среди самых известных актерских работ Козакова в кино – роли в картинах: «Человек-амфибия», «Вся королевская рать», «Здравствуйте, я ваша тётя!». Как режиссёр Михаил Козаков снял фильмы «Безымянная звезда», «Тень, или Может быть, все обойдется» и «Покровские ворота». По признанию самого Михаила Михайловича, работа для него всегда была главным в жизни.
# Культура

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