Прямой эфир

Адмысловая акцыя «Беларусь – гэта мы» стартуе на Міншчыне

24 марта 2010 21:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Дзеячы культуры і мастацтва праедуць па населеных пунктах рэгіёна са сваімі лепшымі праграмамі.Першымі «творчую эстафету» прымуць Дзяржынск і Валожын. Там пройдуць канцэрт Іскуі Абалян і спектакль Мінскага абласнога тэатра лялек. Жыхароў вобласці таксама парадуюць сваімі выступленнямі «Песняры», «Харошкі», «Санорус», хор імя Цітовіча, Прэзідэнцкі аркестр Беларусі. Усяго запланавана каля сотні творчых праектаў. У тым ліку – агляды-конкурсы прафесійнага і аматарскага мастацтва. Асноўная мэта мерапрыемстваў – папулярызацыя беларускай культуры і падтрымка айчынных выканаўцаў.
# Культура

Другие новости рубрики

Все новости
24 марта 2010 21:37

Мінскі абласны драмтэатр у Маладзечне і Нацыянальны акадэмічны тэатр імя Коласа ў Віцебску памяняюцца сцэнамі

24 марта 2010 21:31

Выстава Васіля Зянько адкрылася ў музеі сучаснага выяўленчага мастацтва

24 марта 2010 17:47

Концерт Олега Жукова: сорок лет песне «Люди встречаются»