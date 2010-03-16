ABBA, Genesis, The Hollies и другие исполнители пополнили список членов «Зала славы рок-н-ролла»

В нынешнем году в элитный клуб выдающихся исполнителей и представителей шоу-бизнеса, оказавших большое влияние на развитие современной музыки, вошли шведская поп-группа ABBA, британская рок-группа Genesis, ямайский певец и композитор в стиле регги Джимми Клифф, английская группа The Hollies и американская рок-группа The Stooges.

Все они «по-своему уникальны и оказали большое влияние в своих жанрах», отметил в этой связи президент «Зала славы рок-н-ролла» Джоэл Пересман. «Все демонстрируют богатое многообразие рок-н-ролла как такового», — подчеркнул он.

Кандидатов в почетные члены «Зала славы рок-н-ролла» каждый год отбирает специальный комитет, состоящий из сотен представителей различных сфер шоу-бизнеса из разных стран мира. На принятие в «Зал славы» музыканты могут претендовать только после того, как исполнится 25 лет со дня выхода их первой пластинки. Этой чести уже удостоены такие группы и исполнители, как, например, The Beatles, Боб Дилан, Элвис Пресли, Б.Б.Кинг, Рей Чарльз, Rolling Stones, Арета Фрэнклин и ряд других легендарных музыкантов, отмечает NEWSru.com.