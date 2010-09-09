А. Лукашенко: Деньги будем направлять только на окупаемое кино

Прошла встреча Александра Лукашенко с деятелями культуры Беларуси по вопросу развития экранного искусства. Для разговора на эту тему были приглашены сценаристы, режиссеры, продюсеры и работники проката. Президент отметил, что за последние годы государство сделало немало для кинематографа. С 2006 по 2009 бюджетные вложения в фильмопроизводство возросли в пять раз.

В эту сферу было направлено почти 60 миллиардов рублей. Однако прорыва в создании качественного национального кино в Беларуси так и не произошло.

Александр Лукашенко отметил, что фильмы белорусского производства находятся на периферии зрительского интереса. При этом многие наши молодые актеры и режиссеры становятся звездами за границей, оказавшись невостребованными на Родине.

Александр Лукашенко:

Прежде всего, я хочу услышать проблемы не с точки зрения, что все плохо, что надо все сломать, а там посмотрим. Что надо сделать сегодня и завтра, чтобы мы, собираясь на таком уровне, говорили о наших национальных проектах, успехах, чтобы было не стыдно смотреть в глаза друг другу. Финансирование, я нисколько в этом не сомневаюсь, будет увеличиваться, но деньги будем направлять только на окупаемое. Государство тоже может быть заказчиком некоторых фильмов, но не исключительным заказчиком. И обязательно на конкурсной основе.