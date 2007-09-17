Его творчество стало современной белорусской классикой, а его имя - в числе самых известных европейских поэтов.

Сегодня 95 лет со дня рождения Максима Танка, народного поэта Беларуси, академика Национальной академии наук, лауреата Государственных премий СССР и Беларуси, Героя Соцтруда, известного общественного деятеля. В музее истории белорусской литературы вспоминают наследие классика. На литературный вечер собрались ценители, коллеги по цеху и друзья поэта.

Максим Танк стал родоначальником белорусского верлибра - свободного стиха. Кроме того, он был известен своей неутомимой общественной деятельностью - более 20 лет поэт был председателем правления Союза белорусских писателей, как представитель Беларуси объездил пол земного шара. В 1968 году Танку присвоили звание народного поэта Беларуси. Умер классик в 1995 году, лишь немного не дожив до своего 85-летнего юбилея.

