90 лет назад в этот день окончилась первая мировая война

16 тысяч уникальных плакатов, рассказывающих о том времени представлены на выставке в доме-музее 1-го съезда РСДРП в Минске.

Утро памятного дня, о котором теперь вспоминают только историки, для смотрителя дома-музея первого съезда РСДРП началось с китайцев. Зарубежные гости первыми постучались в дверь, чтобы посмотреть на войну в картинках. Делегацию из светлого коммунистического настоящего здесь очень быстро вернули в прошлое.

Из 16-ти тысяч плакатов, здесь те, что назывались народным лубком – цветные картинки с сопровождающим текстом и лишь карта военных действий в лицах. Так последователи модернизма, среди которых Малевич и Маяковский, изображали Германию до войны с Россией. Вот расстрел медсестер. А вот преследование немцев русской кавалерии под Варшавой.

Единственный плакат белорусского производства. Остальные листы истории о первой мировой печатали в Петрограде и московской типографии Сытина. В свет пускали после цензуры. В то время об этом молчали. Широкое распространение картинок объясняют тогдашней безграмотностью населения и модой интеллигенции на народный примитив в искусстве. Из уст в уста люди передавали, как началась война.

За стеклом демонстрационной витрины вещевой ряд прошлых лет. По одну сторону фронтовой набор русской армии. Здесь котелок, фляжка и офицерские кокарды романовского отличия. По другую – вещдоки врага. Шлем, шапка с черепами и всесезонный меховой ранец.

Экспонатам, как и самой первой мировой – 90. Поэтому многим требуется реставрация. Скоро их вовсе переведут в цифровой фонд. После любопытной экскурсии, не менее любопытные туристы из Шаньшуня попросили книгу гостей. Рассказом про подвиги русских солдат и боязливость врага экскурсанты остались довольны.