80-летний режиссёр Клинт Иствуд заканчивает съемки фильма «Потустороннее» про загробный мир

В главной роли экстрасенса - Мэтт Дэймон. режиссёр Клинт Иствуд рассказывает о своём новом мистическом фильме «Потустороннее».

Клинт Иствуд, режиссер:

Это мистическая история человека, который может разговаривать с душами тех, кто умер. Раньше я никогда не снимал ничего подобного. Можно не верить в загробный мир, но нельзя сказать, что мы хорошо знаем психологию человека. В моем фильме несколько парраллельных сюжетов, их пересечение происходит в загробном мире, но в настоящем мире они также общаются. Одна героиня умерла во время цунами, другая потеряла одного из сыновец-близнцов. Моя работа, как режиссера, была тяжелой: нельзя допустить, чтобы у героя был да и одно и тоже время он не верил в загробный мир.

Этой весной режиссеру Клинту Иствуду исполнилось 80 лет. Он уже около года снимает уникальный фильм. В главной роли экстрасенса, который контактирует с тем миром — Мэтт Дэймон, сообщает корреспондент телкомпании «Столичное телевидение».