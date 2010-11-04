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80-летний режиссёр Клинт Иствуд заканчивает съемки фильма «Потустороннее» про загробный мир

04 ноября 2010 10:49
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В главной роли экстрасенса - Мэтт Дэймон. режиссёр Клинт Иствуд рассказывает о своём новом мистическом фильме «Потустороннее».

Клинт Иствуд, режиссер:
Это мистическая история человека, который может разговаривать с душами тех, кто умер. Раньше я никогда не снимал ничего подобного. Можно не верить в загробный мир, но нельзя сказать, что мы хорошо знаем психологию человека. В моем фильме несколько парраллельных сюжетов, их пересечение происходит в загробном мире, но в настоящем мире они также общаются. Одна героиня умерла во время цунами, другая потеряла одного из сыновец-близнцов. Моя работа, как режиссера, была тяжелой: нельзя допустить, чтобы у героя был да и одно и тоже время он не верил в загробный мир.

фото режиссер Клинт Иствуд

Этой весной режиссеру Клинту Иствуду исполнилось 80 лет. Он уже около года снимает уникальный фильм. В главной роли экстрасенса, который контактирует с тем миром — Мэтт Дэймон, сообщает корреспондент телкомпании «Столичное телевидение».

фото фильм «Потустороннее»

фото фильм «Потустороннее»

фото фильм «Потустороннее»

фото фильм «Потустороннее»

фото фильм «Потустороннее»

фото фильм «Потустороннее»

фото фильм «Потустороннее»

фото фильм «Потустороннее»

фото фильм «Потустороннее»
# Культура

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