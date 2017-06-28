8 июля в Вязынке в честь дня рождения Янки Купалы пройдет литературный фестиваль

Новости Беларуси. Стихи Янки Купалы зазвучат на его родине в Вязынке. 8 июля по случаю дня рождения поэта там соберутся на фестиваль. Услышит публика и произведения современных поэтов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Свои стихи прочитают Анатолий Крейдич, Виктор Шнип, Владимир Скоринкин, Николай Шабович и другие.

Купаловская лирика зазвучит голосами ансамблей «Песняры» и «Неруш». А накануне, 7 июля – в день рождения Янки Купалы – пройдут торжественная церемония возложения цветов к памятнику поэту и литературный праздник.