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8 июля в Вязынке в честь дня рождения Янки Купалы пройдет литературный фестиваль

28 июня 2017 16:05
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Новости Беларуси. Стихи Янки Купалы зазвучат на его родине в Вязынке. 8 июля по случаю дня рождения поэта там соберутся на фестиваль. Услышит публика и произведения современных поэтов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Свои стихи прочитают Анатолий Крейдич, Виктор Шнип, Владимир Скоринкин, Николай Шабович и другие.

Купаловская лирика зазвучит голосами ансамблей «Песняры» и «Неруш». А накануне, 7 июля – в день рождения Янки Купалы – пройдут торжественная церемония возложения цветов к памятнику поэту и литературный праздник.

8 июля в Вязынке в честь дня рождения Янки Купалы пройдет литературный фестиваль-1

# Культура # Фестиваль # Фотофакт

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