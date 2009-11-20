75-летие истфаку Могилёвского государственного университета

Среди воспитанники этого факультета – Александр Лукашенко.

На этом этаже университетского общежития №1 сейчас живут студенты-филологи, а в 70-х его занимали историки. В 32-й комнате тогда жил студент Александр Лукашенко. Будущий Президент Республики Беларусь.

Конкурсного заселения в 32-ю комнату сегодня нет. Но ее обитателям приходится держать марку.

Игорь Марзалюк, доктор исторических наук, заведующий кафедрой исторического факультета Могилёвского государственного университета им.Кулешова:

- Сёння наш факультэт, нашы выкладчыкі вядуць планавых тэм і маюць грантаў больш, чым усі астатнія факультэты нашага універсітеэта разам ўзятыя.